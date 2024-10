Acemoglu, nobel de Economía 2024, ve a Trump como una "gran amenaza" para la democracia

Daron Acemoglu, uno de los ganadores del Nobel de Economía 2024, aseguró que un segundo mandato de Donald Trump como presidente de EEUU sería "una amenaza más grande" para las instituciones democráticas del país que durante su primer periodo entre 2017 y 2021.

"El primer mandato de Trump no se parece en nada a lo que podríamos tener en un segundo mandato de Trump", señala el economista en una entrevista que concedió al semanario inglés The Economist, en el marco de su Foro para la Sostenibilidad en el Sudeste Europeo y el Mediterráneo, celebrado en Atenas, y que fue publicada este miércoles.

El también profesor de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) indicó que, a diferencia de lo ocurrido en 2017, ahora se "ha formado un grupo de personas mucho más cohesionado en torno a Trump".

"Los agravios conflictivos en el grupo dirigente de trumpistas se han solidificado, por lo que creo que Trump en su segundo mandato sería una mayor amenaza" para las instituciones democráticas del país, opina Acemoglu.

El estadounidense de origen turco sostuvo que ya se vio algo así durante el primer mandato de Trump, con "el nombramiento de jueces bastante partidistas, agencias llenándose de funcionarios políticamente designados para que la autonomía burocrática se vea amenazada".

El economista alertó que desde hace ya mucho tiempo va sosteniendo que las instituciones estadounidenses "no son tan fuertes como a veces la gente afirma" y que su estructura "tiene sus propias debilidades que pueden ser fácilmente explotadas".

"No creo que EEUU se convierta en una dictadura militar (..). Pero existe una verdadera posibilidad de que las instituciones democráticas se desmoronen y el daño será muy difícil de arreglar incluso si Trump se queda (en el poder) sólo cuatro años", recalcó.

Respecto a Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata para las presidenciales del próximo 5 de noviembre, Acemoglu la calificó como una política "muy, muy hábil que logró un gran éxito partiendo de un entorno muy humilde".

No obstante, matizó con que "sus planes no están muy claros" y argumentó que, probablemente, Harris "no está mostrando su mano por razones estratégicas", ya que las políticas específicas pueden estar "más abiertas a la crítica" de Trump.

Además, recalcó que "el partido Demócrata ha perdido a los trabajadores" como votantes, algo que la formación "no está reconociendo" y que la prensa estadounidense "no destaca lo suficiente".

"Las promesas que el capitalismo democrático hizo a la clase media no se han hecho realidad. No todos se han beneficiado de la misma manera y las oportunidades no están disponibles para todos", señaló el economista, quien recalcó que esto ha creado una "sociedad de dos velocidades" que pone mucha presión a las democracias occidentales.