Biden dice, por primera vez, que está dispuesto a debatir en televisión con Trump

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, anunció este viernes que está dispuesto a participar en un debate televisivo con el republicano Donald Trump, su futuro rival en las elecciones de noviembre, en lo que supone un giro con respecto a la postura que había mantenido hasta ahora.

Es la primera vez que Biden dice explícitamente que está dispuesto a enfrentarse sobre el escenario con Trump, ya que anteriormente había evitado comprometerse a ello y condicionó su participación en los debates debido al "comportamiento" de su futuro rival republicano.

Biden hizo el anuncio en respuesta a una pregunta del popular locutor de radio Howard Stern durante una entrevista en su programa 'The Howard Stern Show' en Nueva York.

Cuando Stern preguntó a Biden si participaría en un debate con su antecesor previo a las elecciones de noviembre, respondió: "Lo haré, en algún lugar, no sé cuándo, pero estaré encantado de debatir con él".

RIGHT NOW: @HowardStern sits down with @POTUS Joe Biden. Tune in for their 1-on-1 interview only on @SiriusXM!



➡️ https://t.co/RJtTGb4oVQ pic.twitter.com/6ACs3PPzSb