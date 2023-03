"Puede parecer una broma, pero no": Tiger King lanzó su candidatura presidencial a EEUU

Joseph Maldonado-Passage, más conocido como Joe Exotic, protagonista de la exitosa y polémica docuserie de Netflix "Tiger King", se presentará como candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, pese a encontrarse todavía en prisión.

"Puede parecer una broma, pero no lo es", indicó en el largo alegato en el que anuncia sus intenciones de llegar a la Casa Blanca.

El documental que dio la fama a este exdueño de un zoológico y criador de tigres de Oklahoma seguía su día a día y su creciente conflicto con Carole Baskin, propietaria de un santuario para grandes felinos que le hacía la competencia.

El programa se convirtió en un fenómeno televisivo durante el confinamiento por el coronavirus y ensalzó como personaje a Joe Exotic, sentenciado en enero de 2020 a 22 años de cárcel por intentar contratar a dos asesinos para matar a Baskin y por varios delitos contra la flora y la vida de los animales.

Su condena lo había considerado culpable por matar cinco tigres, y en enero de 2022 su pena fue rebajada a 21 años por un juez federal.

"Estoy aquí (en la cárcel) solo por la corrupción en el Departamento de Justicia, por tres delincuentes a los que se les dijo cómo mentir bajo juramento, dos fiscales federales adjuntos corruptos, dos agentes corruptos del FBI y un agente federal de Vida Silvestre corrupto", indicó en su página web.

Lo único que hizo, añadió, fue "poner a dormir a cinco tigres muy viejos y lisiados de la manera más humana posible".

"Joe Exotic" formalizó su candidatura ante la Comisión Federal de Elecciones el pasado 10 de marzo, según señaló en Twitter y en Instagram.

"No tengamos en cuenta que soy gay, que estoy en prisión, que me drogué en el pasado, que tuve más de un novio a la vez y que Carole me odia a muerte. Todo esto no tiene nada que ver con que yo pueda ser su voz. Lo mejor que tienen para apoyarme es que toda mi vida he estado acostumbrado a luchar solo para salir adelante", indicó.

El protagonista de "Tiger King" admitió que está arruinado y que le han quitado "todo" por lo que trabajó, pero lanzó un mensaje de confianza a sus eventuales votantes: "Es hora de que recuperemos este país. Y sí, se me ocurre gente que puede ayudar a gestionarlo muchísimo mejor que ahora".

En liza por esos comicios presidenciales está también, entre otros, el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), mientras que el actual inquilino de la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, no ha anunciado formalmente su candidatura pero sí avanzó que prevé presentarse a la reelección.