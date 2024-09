Trump dice que es "demasiado tarde" para otro debate con Harris

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, desafió este sábado a su rival en las elecciones de noviembre, el expresidente Donald Trump, a un nuevo debate el 23 de octubre, pero el republicano rechazó la propuesta argumentando que es "demasiado tarde" ya que la votación por anticipado comenzó en algunos estados.

En un comunicado, la directora de campaña de Harris, Jen O'Malley Dillon, anunció que la candidata del Partido Demócrata había aceptado la invitación de CNN para un foro con Trump en Atlanta, sede de la cadena ubicada en el estratégico estado de Georgia.

O'Malley Dillon argumentó que los debates brindan "una oportunidad única para que los votantes comparen a los candidatos y evalúen sus visiones contrapuestas para Estados Unidos".

Además, consideró que sería "inédito en la historia moderna" que solo hubiera un debate antes de los comicios que determinarán el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Harris y Trump ya se enfrentaron el 10 de septiembre en Filadelfia, en el estado clave de Pensilvania, en un encuentro organizado por la cadena ABC donde la vicepresidenta salió ganadora, logrando que su contrincante luciera nervioso en repetidas ocasiones.

Previamente, Trump había debatido a finales de junio con el entonces candidato demócrata, el presidente Joe Biden, quien tras una débil actuación en ese debate organizado por la CNN, y después de recibir presiones internas de su partido, tuvo que abandonar la campaña, cediendo el testigo a Harris.

El debate que aceptó este sábado Harris se llevaría a cabo en CNN bajo las mismas reglas del encuentro en el que Trump se proclamó vencedor sobre Biden, por lo que la campaña demócrata estimó que el republicano no debería tener "inconvenientes" en aceptar la nueva invitación.

Poco después de que O'Malley Dillon anunciara que la campaña había aceptado el debate, la propia Harris escribió en X: "Acepto con gusto un segundo debate presidencial el 23 de octubre. Espero que @realDonaldTrump se una a mí", mencionando la cuenta del expresidente.

I will gladly accept a second presidential debate on October 23.



I hope @realDonaldTrump will join me. https://t.co/Trb8HUBsDh