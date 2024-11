Matt Gaetz, el polémico nominado de Trump para fiscal general, retiró su candidatura

El polémico nominado del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar el puesto de fiscal general, Matt Gaetz, quien se encuentra involucrado en un caso de abuso de menores, renunció este jueves a su candidatura.

"Está claro que mi nominación estaba empezando a convertirse en una distracción innecesaria para el trabajo clave de la transición de Donald Trump y JD Vance", dijo Gaetz en un mensaje en difundido en la red social X.

"No podemos permitirnos perder tiempo en disputas prolongadas en Washington, así que he decidido retirar mi candidatura para el cargo de fiscal general. El Departamento de Justicia de Trump debe estar listo para actuar desde el primer día", añadió.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…