Huracán Idalia: 1,6 millones de personas en Florida tienen orden de evacuar sus casas

El huracán Idalia continúa fortaleciéndose mientras avanza sobre el Golfo de México hacia la costa oeste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, y "probablemente se convierta pronto en un huracán mayor", advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU.

En su boletín de las 20:00 hora local (16:00 hora chilena), el NHC informó de que Idalia se convertirá muy probablemente esta noche en un huracán de categoría 3 en la escala de intensidad Saffir-Simpson (de 5), antes de azotar mañana la región occidental conocida como Big Bend, en la costa norte de Florida.

Un huracán de categoría 2 sube a categoría 3 cuando sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 178 km/h.

Tras tocar tierra en el norte de la costa oeste de Florida, se pronostica que el centro de Idalia girará hacia el noreste y el este-noreste, "acercándose o a lo largo de las costas de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte el miércoles y jueves".

8/29 5pm EDT: Catastrophic storm surge inundation of 10 to 15 ft above ground level & destructive waves from Hurricane #Idalia are expected within the area from Aucilla River to Yankeetown, FL. Residents should urgently follow evacuation orders from local officials. pic.twitter.com/aQxnMFxGU7