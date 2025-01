EEUU realizará redadas anti inmigrantes en tres ciudades por semana

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos centrará los esfuerzos de sus redadas en tres ciudades cada semana, con un objetivo de al menos 1.200 inmigrantes detenidos cada día, según informó la cadena NBC News.

Los agentes migratorios están acelerando el ritmo de las redadas desde que Donald Trump tomó el poder el lunes de la semana pasada con la promesa de deportaciones masivas.

Esta semana arrancó con las redadas en Chicago el domingo y siguió en la mañana de este martes en Nueva York, en un operativo liderado sobre el terreno por la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

De acuerdo con fuentes citadas por la cadena estadounidense, la tercera ciudad de la semana será Aurora, un suburbio de Denver (Colorado) de mayoría hispana.

La idea es que la semana que viene los operativos se centren en otras tres ciudades.

New York was among the latest cities where Immigration and Customs Enforcement conducted raids, grabbing the attention of residents and business owners who were surprised by the early morning activity. https://t.co/pOi3gfjlR2