"El periodismo no es un crimen": Biden pidió liberar a reporteros presos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió la liberación de los reporteros estadounidenses presos en diferentes lugares del mundo y, con tono serio, proclamó: "El periodismo no es un crimen".

Al comienzo de su discurso en la cena de corresponsales de la Casa Blanca este sábado, entregó palabras de aliento a las familias de los periodistas Evan Gershkovich, en prisión preventiva en Rusia desde finales de marzo por cargos de espionaje, y Austin Tice, desaparecido en Siria en agosto de 2012 mientras cubría la guerra en ese país.

"Nuestro mensaje es que el periodismo no es un crimen. Evan y Justin deberían ser liberados de manera inmediata con todos los otros estadounidenses que están detenidos o han sido retenidos como rehenes", proclamó.

