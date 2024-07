Los principales diarios de Estados Unidos remarcaron los nuevos lapsus que protagonizó el presidente Joe Biden, durante su discurso y conferencia de cierra de la cumbre anual de la OTAN en Washington, que refuerzan a las voces dentro del Partido Demócrata que abogan por que baje su candidatura.

El primero ocurrió cuando presentó como "presidente Putin" al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, aunque corrigió inmediatamente; y luego llamó por eror "Trump" a su vicepresidenta, Kamala Harris. Pese a ello, reafirmó su confianza en que es el único líder político capaz de vencer al republicano en la contienda presidencial de noviembre.

Pero las portadas de los principales diarios estadounidenses no dejaron pasar estos errores. El Wall Street Journal recalcó que la "mayoría demócrata" quiere que desista de buscar la reelección; el New York Times relevó que Biden se encuentra "cada vez más aislado" mientras crece la presión de los diputados de su partido para que abandone la carrera; el Washington Post, aunque destacó que la conferencia -que duró 55 minutos- fue "sólida", actualizó su conteo de congresistas que han pedido que el mandatario se baje; y el agresivo y conservador New York Post remarcó los lapsus como "una metedura de pata mundial".

Los detalles en el reporte del periodista José María del Pino, corresponsal de Cooperativa en EE.UU.

