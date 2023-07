Misión espacial Euclid despegó desde Cabo Cañaveral para explorar el universo oscuro

Euclid, la misión europea para explorar el universo desconocido y oscuro, despegó este sábado a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos.

El lanzamiento se produjo a las 11:12 hora local (mismo horario Chile) y, tras la separación del cohete, Euclid pondrá rumbo al punto conocido como Lagrange 2, a una distancia media de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra -donde también se encuentran telescopios como Gaia y James Webb-.

Desde allí, observará durante seis años miles de millones de galaxias a una distancia de hasta 10.000 millones de años luz, en más de un tercio del cielo; el objetivo, crear el más grande y preciso catálogo en 3D del universo para tratar de avanzar en el conocimiento de la naturaleza de la materia y de la energía oscura.

Nunca se ha observado tan lejos como lo va a hacer esta misión, así que una posibilidad es que el modelo estándar cosmológico funcione, pero también podría ser que ecuaciones alternativas se ajusten mejor.

The #DarkUniverse 🕵️‍♂️detective begins its mission!



🛰️ #ESAEuclid is on its way to unravel the cosmic mystery of #DarkMatter & #DarkEnergy, and tell us more about the curious past & ultimate fate of our Universe.



Full story 👉 https://t.co/g3HivC9bDE#ExploreFarther pic.twitter.com/AcxEycCByW