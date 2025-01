Fiscal estadounidense pidió a Trump "suspensión inmediata" de la visa Waiver para Chile

El fiscal estadounidense del Condado de Orange, Todd Spitzer, informó que se comunicó con el presidente Donald Trump para solicitar la "suspensión inmediata" del programa de exención de visa para Chile, comúnmente conocido como Visa Waiver.

Chile es, desde 2013, el único país de Latinoamérica que cuenta con dicho beneficio, que permite a los turistas nacionales ingresar a Estados Unidos de una manera más expedita, sin la necesidad de contar con una visa tradicional.

No obstante, autoridades estadounidenses han cuestionado la permanencia del beneficio debido a los múltiples casos en que chilenos que ingresaron con Visa Waiver y que posteriormente fueron detenidos cometiendo delitos en el país norteamericano.

Por lo anterior, el persecutor norteamericano advirtió de una "peligrosa laguna en el programa de exención de visa, que ha permitido a las redes del crimen organizado chileno un conducto directo a los Estados Unidos para cometer robos residenciales y comerciales, robos a domicilios y hurtos en todo el país".

"(Chile) ha fracasado sistemáticamente en proporcionar a las autoridades estadounidenses la información necesaria sobre los antecedentes penales de sus ciudadanos. Esta laguna legal ha permitido que las redes de crimen organizado chilenas exploten el programa, lo que ha provocado un aumento del 'turismo de robos' en todo Estados Unidos", agregó.

For nearly two years, Orange County District Attorney Todd Spitzer has been sounding the alarm about a dangerous loophole in the Department of Homeland Security’s ESTA visa waiver program that has allowed Chilean organized crime rings a direct pipeline into the United States to… pic.twitter.com/V6jIwn4pqK