Micrófono abierto delató aviso de Biden: "China nos está poniendo a prueba a todos"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó este sábado ante los líderes del Quad -Japón, la India y Australia- que las acciones de Pekín en el mar de China Meridional y en otras regiones en disputa con sus vecinos son un intento de "poner a prueba" a Washington y sus aliados, en un momento delicado para la economía china.

Esos comentarios no estaban destinados a ser oídos por los medios de comunicación. Fueron captados por un micrófono abierto tras las declaraciones iniciales de Biden y los líderes del Quad en la reunión principal de la cumbre, celebrada en Wilmington (Delaware), ciudad en la que el presidente ha residido la mayor parte de su vida.

Cuando la prensa salía de la sala, en el micrófono aún abierto de Biden se pudo oír cómo decía que su Administración ve las acciones de Pekín como "un cambio de táctica, no de estrategia".

"China continúa comportándose de manera agresiva, poniéndonos a prueba a todos en la región, y esto es cierto en el mar de China Meridional, el mar de China Oriental, el sur de China, el sur de Asia y el estrecho de Taiwán", dijo Biden a los primeros ministros, Narendra Modi de India, Fumio Kishida de Japón y Anthony Albanese de Australia.

"Al menos desde nuestra perspectiva, creemos que (el presidente chino) Xi Jinping busca centrarse en los desafíos económicos internos y minimizar las turbulencias en las relaciones diplomáticas de China, además de intentar ganar espacio diplomático para perseguir agresivamente los intereses de China", añadió.

China sigue tratando de recuperar el ritmo de crecimiento económico que mantenía antes de la pandemia del Covid-19, tras la cual ha experimentado una desaceleración de la actividad industrial.

Four years after my proposal to elevate the Quad, the U.S., Australia, India, and Japan are more strategically aligned and delivering more positive impact across the Indo-Pacific than ever before.



While challenges will come and the world will change – the Quad is here to stay. pic.twitter.com/UYbFnYMYLB