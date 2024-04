Conductora ebria mató a dos niños al irrumpir en una fiesta de cumpleaños

Al menos dos niños fallecieron y 15 personas resultaron heridas después de que un vehículo, conducido por una mujer en aparente estado de ebriedad, chocara con las inmediaciones donde se celebraba una fiesta de cumpleaños en el municipio de Berlín, en el estado de Michigan, EEUU.

El sherif del condado de Monroe, Troy Goodnough, informó en una conferencia de prensa que el suceso se produjo en torno a las 15:00 hora local (misma hora en Chile) y que los dos menores, una niña de 8 años y un niño de 5 años, eran hermanos.

Nueve de los heridos, entre ellos tres niños, fueron trasladados al hospital en estado crítico desde el Swan Boat Club, el salón de fiestas impactado por el vehículo.

El sherif no identificó a la mujer que estrelló su auto contra el recinto, pero detalló que tiene 66 años, que fue detenida sin oponer resistencia y que conducía en estado de ebriedad.

BREAKING: Drunk driver crashes into child's birthday party in Monroe County, Michigan, killing 2 children. At least 13 injured pic.twitter.com/SotJZfEHQW