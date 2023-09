Intruso se coló en desfile de moda en Nueva York: Usó un gorro de ducha y una bolsa plástica

Un youtuber llamado Fred Beyer, fue embestido por guardias de seguridad, tras colarse en un importante desfile durante la semana de la moda en Nueva York.

El joven, que vestía una bolsa de basura transparente y un gorro de ducha, logró desfilar un par de metros en la pasarela y convencer a la audiencia que efectivamente se trataba de uno de los modelos del evento, antes de ser escoltado fuera del lugar.

Si bien se desconoce cómo logró burlar las medidas de seguridad del desfile presentado por Creators Inc, los usuarios de redes sociales aseguraron que en realidad "nadie notó la diferencia" y que "si le pone un logo de Balenciaga puede vender el outfit por 10.000€", aludiendo a los controversiales atuendos que ha lanzado la marca en el último tiempo.

Dude wore a trash bag at New York Fashion Week and the crowd was totally into it (probably assumed it was Balenciaga) until he was tackled by security



