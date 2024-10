The Washington Post: Elon Musk trabajó ilegalmente en EE.UU. al inicio de su carrera

Elon Musk, propietario de SpaceX, Tesla y X, trabajó de forma ilegal en Estados Unidos al inicio de su carrera empresarial tras abandonar un programa de estudios de postgrado en California, según antiguos socios, documentos judiciales y archivos empresariales obtenidos por The Washington Post.

La revelación es relevante ya que Musk se ha convertido en uno de los mayores donantes y partidarios del expresidente republicano y actual candidato Donald Trump, apoyando su retórica contra la inmigración irregular.

En los últimos meses, Musk ha amplificado las teorías falsas de Trump sobre migrantes indocumentados, acusándolos de destruir el país y difundiendo esas opiniones entre sus más de 200 millones de seguidores en X, plataforma que adquirió en 2022 y rebautizó para que pasara a llamarse X, en vez de Twitter.

Según The Washington Post, Musk no tenía el derecho legal de trabajar mientras construía Zip2, la empresa que vendió por unos 300 millones de dólares en 1999, y que fue su trampolín hacia Tesla y otras compañías que lo han convertido en la persona más rica del mundo.

Exclusive: South African-born Elon Musk worked illegally in the United States as he launched his entrepreneurial career after ditching a graduate studies program in California, according to documents obtained by The Post. https://t.co/2uT0vpkT5e