Cuatro policías y un fugitivo murieron en un enfrentamiento en EE.UU.

Cuatro policías fueron asesinados este lunes en un tiroteo ocurrido durante el operativo de detención de un fugitivo -que también murió- en la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte, Estados Unidos).

Además de los agentes fallecidos, hay otros cinco policías heridos de bala, uno de ellos en estado crítico, y dos sospechosos que fueron detenidos.

El incidente ocurrió a las 13:30 hora local (misma hora de Chile) cuando un grupo de agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se disponía a ejecutar la orden de arresto por posesión ilegal de armas de un fugitivo.

"Cuando se acercaron a ese individuo, fueron recibidos con disparos", explicó en rueda de prensa el jefe del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, Johnny Jennnings.

Today, we tragically lost 3 U.S. Marshals Fugitive Task Force members in the line of duty. Five additional officers were struck by gunfire. This includes four CMPD officers and an additional officer from an assisting agency. One of our CMPD officers is still in critical…