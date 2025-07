EE.UU.: Al menos dos víctimas fatales tras tiroteo en aeropuerto e iglesia de Kentucky

Autoridades de Kentucky, en el sur de Estados Unidos, abatieron a un hombre armado que disparó a un policía en el aeropuerto de Blue Grass de Lexington, la segunda mayor ciudad del estado, y que posteriormente escapó e hirió a varios fieles dentro de una iglesia bautista, causando la muerte de al menos dos personas.

El incidente comenzó a las 11:36 hora local (misma hora en Chile) en el aeropuerto en el condado de Fayette, donde "el sospechoso disparó al policía y después huyó de la escena" hasta llegar a la Iglesia Bautista Richmond Road, donde los agentes lo interceptaron, informó la Policía del Estado de Kentucky.

La Policía estatal confirmó en sus redes oficiales que el agente herido está recibiendo atención médica y que hay "múltiples víctimas en la iglesia", a donde llegaron servicios de emergencia.

En la misma línea, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, indicó que hay "múltiples heridos" que están siendo atendidos en un hospital cercano. Sin embargo, confirmó el deceso de dos personas hasta el momento.

