EEUU: Adolescente autista descompensado murió baleado por la policía

Un joven afroamericano con autismo, llamado Ryan Gainer, de 15 años, fue muerto a disparos por la policía en California, Estados Unidos, luego de tener una crisis de salud mental.

Según consignó El Mundo, el hecho ocurrió el sábado cuando dos agentes del sheriff del condado de San Bernardino llegaron a la casa del joven, ubicada en Apple Valley, a unos 145 kilómetros de Los Ángeles, por un llamado de la familia.

El abogado de derechos civiles DeWitt Lacy, representante de los familiares, indicó que se alertó a la policía porque el joven tenía una "crisis de salud mental".

La llamada al 911 fue publicada por la oficina del sheriff y se pueden escuchar gritos de fondo. La persona que llama dice que su hermano (Ryan Gainer), está golpeando a su hermana y tiene un trozo de vidrio, que se había acercado al cuello.

"Es necesario fortalecer nuestra red de seguridad social para quienes padecen enfermedades mentales. La mayoría de estas llamadas no terminan en violencia. Sin embargo, esta terminó en tragedia para Ryan, su familia y para los agentes que respondieron", apuntó la sheriff Shannon Dicus en un comunicado.

Asimismo, el abogado Lacy explicó que la crisis se produjo porque sus padres no le permitieron jugar videojuegos o escuchar música hasta que terminara sus tareas domésticas.

San Bernardino, CA ☀️ •Ryan Gainer (15) was attacking family members & damaging property. •Police arrived and Ryan attacked an officer with a 5” “hula hoe” (think of a baseball bat with a blade on the end). •Police use deadly force. •Completely justified. Zero doubt pic.twitter.com/4mv7S0yesN

Y pese a que el padre del joven lo habría calmado, al llegar la policía volvió a alterarse y salió persiguiendo a uno de los agentes con un azadón, herramienta de jardín para trabajar la tierra. Por ello, el agente le advirtió que le iban a disparar, mientras se alejaba para apuntarle con su arma y posteriormente dispararle.

Lacy declaró que tras los disparos, el joven fue dejado en el piso sangrando durante cinco minutos y la policía evitó que familiares se acercaran. Situación que el sheriff niega, apuntando que se le dio asistencia médica inmediatamente.

Según la policía, el joven habría muerto en el hospital por la gravedad de sus heridas, mientras que el defensor Lacy señaló que un médico que examinó a Gainer le dijo a la familia que se asfixió con vómito en la garganta, lo que para el abogado, da cuenta que una atención médica oportuna le hubiera salvado la vida.

Igualmente, acusa que la oficina del sheriff no ha entregado a la familia el video completo y sin editar de la cámara corporal, tampoco los audios de las comunicaciones por radio. Asimismo, la familia cree que recibió tres disparos, pero tampoco han revelado esa información y si fueron ambos agentes los que dispararon.

Por otro lado, la organización Black Lives Matter declaró que los agentes involucrados deberían ser despedidos inmediatamente y responsabilizarse. Asimismo, exigió la divulgación de las imágenes y enfatizó en el problema persistente del uso de la fuerza por parte de la policía contra personas.

Ryan Gainer was 15, had autism, and was senselessly murdered by the cops.



