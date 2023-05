Enfrentamiento a tiros dejó nueve heridos en un paseo playero de Florida

Nueve personas fueron hospitalizadas este lunes por un enfrentamiento a tiros entre dos grupos en el paseo de la playa de la ciudad de Hollywood, a unos 30 kilómetros al norte de Miami.

Una persona fue detenida como sospechosa y la policía busca a otro presunto implicado en el tiroteo, ocurrido al término de un fin de semana largo en EEUU por el Día de los Caídos, que se conmemora el último lunes de mayo.

Según un recuento de la cadena televisiva NBC, al menos 16 personas han muerto en tiroteos desde el viernes en ese país.

En el caso de Hollywood, una vocera policial confirmó la existencia de nueve heridos, sin dar detalles de su estado, aunque acotó que entre ellos hay al menos un menor, pues hubo personas que fueron llevadas a un hospital pediátrico de la zona.

Reports of a shooting this evening on Hollywood Beach. This is what a live cam saw at 6:41 PM



CBS says at least 7 people shot, per preliminary reports. Hollywood PD urging public to avoid area between Johnson and Garfield Street due to an investigation https://t.co/ezSkQWtjIv pic.twitter.com/UP1Xno5fL6