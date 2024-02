Joven latino de 15 años es acusado por tiroteo en Times Square

Las autoridades de Nueva York acusaron de intento de asesinato a un joven latinoamericano de 15 años arrestado como presunto autor de un tiroteo ocurrido el jueves en una tienda de artículos de deportes de Times Square que dejó herida a una turista brasileña.

La Policía de Nueva York detuvo e identificó el viernes al sospechoso como José Alejandro R.F., de nacionalidad venezolana, y según informó este sábado el medio local ABC7, fue imputado como adulto por dos delitos de intento de asesinato, agresión, intento de agresión y posesión de armas criminal.

Según las fuerzas del orden, José Alejandro y otros dos sujetos de edad similar protagonizaron el incidente el jueves por la tarde en la tienda JD de artículos deportivos situada en el cruce entre Broadway y la calle 42, en el corazón de Times Square.

Los tres jóvenes iban a abandonar la tienda con varios artículos sin intención de pagar y cuando un vigilante les pidió detenerse en la puerta, el acusado sacó una pistola de calibre 40 y apuntó al trabajador pero disparó contra la multitud, alcanzando a una turista brasileña de 38 años que se encontraba en el local.

El presunto autor consiguió huir tras ese primer disparo y volvió a disparar contra los policías que lo perseguían, sin alcanzarlos, antes de desaparecer; los otros dos muchachos fueron detenidos esa tarde.

Las fuerzas del orden habían difundido un cartel con una foto de José Alejandro y una recompensa de 13.500 dólares a quien diera los datos necesarios para atraparlo.

"Disparó a los agentes de Policía que lo perseguían por las calles de Midtown (centro de Manhattan) sin un solo pensamiento sobre a quién podría dar o matar", dijo el jefe de la Policía, Edward Caban, en una rueda de prensa el viernes para anunciar la detención, que tardó casi un día.

José Alejandro y sus dos acompañantes, también venezolanos, de 15 y 16 años, vivían en un refugio para inmigrantes de los muchos establecidos por la ciudad para acoger la llegada masiva de los últimos meses.

We need the public’s help to identify and locate this individual before he hurts anyone else. He already shot an innocent person and tried to murder a NYC Police Officer Any info? @NYPDTips 1-877-577-TIPS pic.twitter.com/0hY8OCo2tP