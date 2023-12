Tiroteo en una universidad de Las Vegas dejó tres fallecidos

Un tiroteo ocurrido en la Universidad de Nevada, en la ciudad de Las Vegas (EE.UU.), dejó este miércoles al menos tres muertos y un herido de gravedad, informaron las autoridades locales.

La Policía metropolitana detalló que el agresor también está muerto y que ya no existen "amenazas" en el campus universitario.

La Policía de Las Vegas recibió la alerta de tiroteo en la universidad a las 11:46 hora local (19:46 GMT). Durante el ataque, el cuerpo policial instó a que los ciudadanos evitaran la zona, mientras que la propia universidad avisó a todos los estudiantes para que se pusieran a salvo.

Jerónimo Guerra, un estudiante de la Universidad de Nevada que estuvo en el campus cuando sucedió el tiroteo, contó a EFE que junto a sus compañeros oyeron los disparos y decidieron correr, escondiéndose en uno de los cuartos del personal de aseo.

"Estuvimos casi tres horas encerrados, pusimos tarros (de basura) y maletas bloqueando la puerta", narró.

El alguacil de la Policía de Las Vegas, Kevin McMahill, explicó que varias víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos y que todavía se desconoce la motivación del agresor.

Lots of students are being evacuated by Metro pic.twitter.com/qERkE9Hsa4