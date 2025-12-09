Síguenos:
Tópicos: Mundo | España

Chile aceptó la entrada de cerdo español desde las zonas libres de peste porcina

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

El Gobierno permitió la importación de productos de origen porcino elaborados a partir del jueves 4 de diciembre.

El país europeo notificó -a finales de noviembre- dos casos de dicha enfermedad en Barcelona, lo que derivó en bloqueos sanitarios de exportación en más de 40 países.

Chile aceptó la entrada de cerdo español desde las zonas libres de peste porcina
 Pixabay (referencial)

Chile compra a España productos del cerdo por cerca de 23 millones de dólares anuales.

En portada

Chile aceptó la entrada de productos españoles que procedan desde las zonas libres de peste porcina africana (PPA), lo que permite la regionalización rechazada -en un primer momento- por las autoridades del Gobierno de Gabriel Boric.

La última nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, publicada este martes, informó de que Chile reconoció la regionalización establecida por la UE, pudiéndose exportar productos de origen porcino desde las zonas libres que hayan sido producidos a partir del jueves 4 de diciembre.

España notificó a finales de noviembre dos casos de peste porcina africana en Barcelona (noreste), los primeros en el país europeo desde hace 31 años, que ya suman 13 positivos en jabalíes salvajes, por lo que las autoridades han centrado sus esfuerzos en contener el brote.

Tras la aprobación, pueden exportarse también a Chile productos de origen porcino que hayan sido producidos antes del 28 de octubre.

En cambio, nuestro país suspendió la importación de carne fresca y otros productos cárnicos si fueron producidos entre el 28 de octubre y el 3 de diciembre y no hayan sido sometidos a un tratamiento de mitigación de riesgo de la PPA.

Chile compra a España productos del cerdo por cerca de 23 millones de dólares anuales, según datos de Comercio Exterior, consultados por la agencia de noticias EFE.

Bloqueos sanitarios en 40 países

En paralelo, continúan bloqueados más de un centenar de certificados sanitarios de exportación de cerca de 40 países a raíz del brote de peste porcina africana en jabalíes de la provincia de Barcelona.

A pesar de que el sector porcino español ha salvado por ahora el mayor flujo de exportaciones, este nuevo brote reactivó la preocupación ante el riesgo que supone la enfermedad, que no afecta a las personas pero sí tiene un pronóstico muy negativo para los animales infectados.

