Felipe VI comenzará consultas para investir al nuevo presidente español el lunes

El rey Felipe VI abrirá el próximo lunes la ronda de consultas con los grupos políticos con representación parlamentaria, paso previo antes de que el monarca proponga al candidato para presidir el gobierno de España, después de que ayer comenzara oficialmente la nueva legislatura, tras las elecciones del pasado 23 de julio.

Según informó este viernes la Casa Real, este proceso comenzará, como es tradicional, con un encuentro del rey con los representantes de las colectividades con menor presencia en el Congreso.

A estas citas acudirán siete representantes políticos, de las once formaciones con representación parlamentaria, ya que no estarán por decisión propia los independentistas catalanes de ERC (Ezquerra Republicana de Catalunya) y JxCat (Junts per Catalunya), ni los vascos de EH Bildu y los gallegos del BNG.

El anuncio se produce después de que el rey recibiera a la nueva presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, quien le informó de la constitución de la Cámara que tuvo lugar este jueves.

Esta es la décima ocasión, en sus nueve años de reinado, en la que Felipe VI afronta este proceso, tal como marca la Constitución española, donde se establece que al presidente del gobierno lo eligen los diputados, después de que el rey haya propuesto a un candidato, tras consultar a los grupos políticos.

Sin embargo, en esta ocasión, y por primera vez, el rey afronta este proceso con dos aspirantes a optar a la investidura como jefe del Ejecutivo: el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el presidente actual del gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez.

Feijóo se postula en representación del partido más votado, con 137 escaños de los 350 que cuenta el Congreso, y Sánchez, líder del segundo partido con 121 diputados, aspira a renovar el mandato con el argumento de que es el que puede conseguir más apoyos en la Cámara para ser investido.

De momento, el PSOE ya consiguió que la mayoría absoluta del Congreso apoyara a su candidata para presidirlo, pero muchos de los partidos que votaron a favor insisten en que las negociaciones para la investidura son otra cosa y que serán duras, como en el caso de los independentistas catalanes, tanto ERC como JxCat.

Tampoco el PP cuenta con apoyos suficientes: inicialmente, el ultraderechista Vox anunció que sus 33 diputados lo respaldaría para que Feijóo fuera presidente del gobierno sin ninguna contraprestación, pero la situación cambió después de que no votara a la candidata del PP para encabezar el Congreso, acusando que éste no le facilitaba su presencia en la mesa de la corporación.

El calendario no marca una fecha concreta para el debate de investidura, por lo que se abren semanas de negociaciones y consultas.