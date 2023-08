Estados Unidos llamó a sus nacionales a abandonar Bielorrusia

La Embajada de Estados Unidos en Minsk ha pedido a sus ciudadanos que abandonen "de inmediato" este país tras el cierre de dos pasos fronterizos entre Bielorrusia y Lituania, según se desprende de un comunicado publicado en la web de la legación diplomática.

"Los ciudadanos estadounidenses en Bielorrusia deben irse de inmediato", señala la nota.

Washington recuerda que el gobierno lituano cerró recientemente dos pasos fronterizos con Bielorrusia y solo permanecen abiertos otros cuatro puntos.

Mientras, "los gobiernos de Polonia, Lituania y Letonia han declarado que es posible que se cierren más pasos fronterizos con Bielorrusia", alerta.

Por ello, llamó a los estadounidenses a considerar su salida de Bielorrusia a través de los pasos fronterizos abiertos con Letonia, Lituania, "o en avión".

"Los ciudadanos estadounidenses no pueden ingresar a Polonia por tierra desde Bielorrusia. No viajen a Rusia ni a Ucrania", agrega la nota.

La legación destaca que actualmente su capacidad de prestar ayuda a los estadounidenses que viajan a Bielorrusia o residen en ese país "es limitada".

