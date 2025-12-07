Síguenos:
Tópicos: Mundo | Europa | Irlanda

Irlanda: Investigan incendio "imprudente, cruel y homicida" que mató a anciana y a niño

Las víctimas tenían 60 y cuatro años de edad, respectivamente.

Otra mujer, de 50 años, resultó herida y se encuentra hospitalizada en estado crítico.

El siniestro, que -según la policía- afectó a "una casa familiar" en la localidad de Edenderry, fue "deliberado" y efectuado "por una o varias personas desconocidas".

La Policía irlandesa (Garda) informó este domingo que ha iniciado una investigación criminal para determinar las causas de un incendio que provocó la muerte de una mujer y un niño, de 60 y cuatro años de edad, en un domicilio del condado de Offaly (centro).

"Este ha sido un ataque imprudente, cruel y homicida contra una casa familiar", declaró hoy un portavoz de la Garda en un comunicado.

Otra mujer de unos 50 años también resultó herida y se encuentra hospitalizada en estado crítico, señaló la fuente.

Los servicios de emergencia y la Garda fueron alertados sobre el incidente poco antes de las 19.45 horas GMT de este sábado, tras declararse un incendio en un domicilio de la localidad de Edenderry.

Tras sofocar las llamas, las autoridades recuperaron de su interior los cuerpos de la mujer y el menor.

"La Garda cree que la casa fue atacada por una o varias personas desconocidas de momento, y que el incendio fue provocado deliberadamente", se indicó en la nota del cuerpo.

La escena del crimen, agregó la Garda, está siendo examinada por agentes de la unidad técnica de la Policía irlandesa y la oficina forense local.

