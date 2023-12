Islandia: Entró en erupción volcán de Grindavik luego de meses de alerta

Luego de meses de sismos y una evacuación masiva, la Oficina Meteorológica y Sismológica de Islandia (MET) informó en las últimas horas de este lunes que un volcán hizo erupción a cerca de cuatro kilómetros al noreste de la ciudad de Grindavík.

A las 22:17 hora local (19.17 hora chilena) comenzó una erupción volcánica al norte de Grindavík, en la península de Reykjanes.

La erupción puede verse a través de cámaras web cercanas.

"La erupción fue precedida por un enjambre de terremotos que comenzó a las 21.00 horas", aseguró el MET en su página web.

"Un helicóptero de la Guardia Costera despegará en breve para confirmar la ubicación exacta y el tamaño de la erupción", añadió el comunicado.

An eruption has started on the Reykjanes peninsula.

The eruption is located about 3 km north of Grindavik. The eruption began at 22.17 following the earthquake swarm that started around 21:00. https://t.co/9vYBBjNcX9 pic.twitter.com/sYLwWhUtlA