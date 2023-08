Ucrania recibirá cazas F-16 de Países Bajos y Dinamarca "tan pronto como sea posible"

El primer ministro interino de Países Bajos, Mark Rutte, confirmó este domingo que su país entregará, junto a Dinamarca, cazas F-16 a Ucrania "tan pronto como sea posible", una vez finalizado el entrenamiento militar de pilotos ucranianos, aunque no especificó cuántos aparatos entregará.

En una rueda de prensa en Países Bajos junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rutte señaló que es "crucial que los pilotos sean entrenados" y se prepare la infraestructura necesaria para los F-16, por lo que subrayó que estos aviones "no ayudarán de inmediato (en la guerra), sino que son parte del compromiso a largo plazo" de Países Bajos con Kiev.

"Queremos que estén operativos lo antes posible. Haremos lo posible para ello", prometió Rutte, que informó de que Países Bajos tiene ahora un total de 42 cazas F-16 en existencias y necesita "algunos de ellos para ayudar a Dinamarca con la formación de pilotos y pronto también en Rumanía", por lo que no se sabe exactamente cuántos podrá entregar a Kiev.

Por su parte, Zelenski subrayó que las conversaciones sobre el número de cazas que se entregarán se harán una vez comience la formación militar de los pilotos y el personal técnico ucraniano, pero celebró que Países Bajos haya accedido a suministrar este tipo de ayuda militar.

"Hoy fue la primera vez que escuché el acuerdo más importante y es que, además de Estados Unidos -y estamos agradecidos por eso- Países Bajos es el primer país que aceptó entregar a Ucrania F-16 después del entrenamiento. No quería hablar sobre el número, y Mark dijo que estamos discutiendo el número 42, pero creo que tendremos una conversación adecuada más adelante con nuestros colegas de Dinamarca", agregó Zelenski.

Today, we took another step to strengthen Ukraine's air shield. F-16s.



These jets will be used to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities and towns.@MinPres Mark Rutte and I reached an agreement on the number of F-16s to be transferred to Ukraine once our pilots and…