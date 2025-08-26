Ciudad suiza vive noches de incidentes tras muerte de joven que huía de la policía
El pasado domingo, un joven de 17 años murió en la ciudad suiza de Lausana cuando impactó con una muralla, mientras se desplazaba en un scooter eléctrico, reportado como robado y que lo llevó a escapar de un control policial.
El incidente motivó que esa noche decenas de manifestantes encapuchados se reunieran y realizan desmanes, lanzando fuegos artificiales contra efectivos de seguridad y levantando barricadas. La noche del lunes, los incidentes se repitieron e incluso un concejal municipal de derecha denunció que fue agredido por una turba en medio de los desmanes.
