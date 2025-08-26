El pasado domingo, un joven de 17 años murió en la ciudad suiza de Lausana cuando impactó con una muralla, mientras se desplazaba en un scooter eléctrico, reportado como robado y que lo llevó a escapar de un control policial.

El incidente motivó que esa noche decenas de manifestantes encapuchados se reunieran y realizan desmanes, lanzando fuegos artificiales contra efectivos de seguridad y levantando barricadas. La noche del lunes, los incidentes se repitieron e incluso un concejal municipal de derecha denunció que fue agredido por una turba en medio de los desmanes.

