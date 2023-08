EEUU asegura a Dinamarca y a Países Bajos que apoyará el envío de cazas F-16 a Ucrania

Estados Unidos dio garantías a Dinamarca y a Países Bajos de que agilizará las aprobaciones necesarias para asegurar el envío de cazas F-16 a Ucrania una vez completado el entrenamiento que lideran ambos países, confirmó a EFE este jueves una fuente del Gobierno estadounidense.

La fuente dijo que, de esta manera, Kiev podrá aprovechar sus nuevas capacidades tan pronto como termine su entrenamiento el primer grupo de pilotos ucranianos.

La noticia se conoce poco después de que las autoridades de Ucrania admitieran que no esperan recibir este año los anhelados cazas de fabricación estadounidense, que Kiev lleva tiempo solicitando.

En un mensaje recogido por la agencia ucraniana Ukrinform, el portavoz de las fuerzas aéreas, Yuriy Ignat, dijo que "está claro que Ucrania no recibirá ni en otoño ni en invierno los F-16 necesarios para nuestra defensa", añadiendo que los pilotos ucranianos están preparados para recibir la instrucción y que espera que no haya "demoras" en ese proceso.

En julio, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, aseguró que la coalición de 11 países aliados que participarán en el entrenamiento de pilotos ucranianos para el manejo de los F-16 empezarían su instrucción militar en agosto.

Países Bajos, por su parte, confirmó que el centro de entrenamiento quedará instalado en Rumanía.

Según la cadena CNN, sin embargo, Estados Unidos aún no ha recibido un plan de entrenamiento formal, que Washington necesita para aprobar el envío de material de instrucción clasificado.

Mientras tanto, continúa la contraofensiva ucraniana contra las fuerzas del Kremlin, que de momento no está logrando el tipo de victorias en el frente que muchos esperaban.

De hecho, el periódico The Washington Post publicó el jueves una información sobre un informe de inteligencia clasificado que predice que Kiev no logrará su objetivo principal de alcanzar la ciudad de Melitopol, en el sureste del país, por lo que Ucrania no conseguiría cortar el acceso a Crimea de los rusos.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, inicialmente se mostró contrario a enviar cazas F-16 a Ucrania, pero los envíos de material militar de Washington llevan incluyendo armamento cada vez más contundente a medida que el conflicto parece enquistarse más y más.