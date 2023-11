Rusia atacó con drones y misiles el centro e infraestructura portuaria de Odesa

Rusia atacó anoche con misiles y al menos 15 drones el centro de Odesa y su infraestructura portuaria, hiriendo a cinco personas y dañando varios edificios y equipamiento dedicado a la exportación de grano, informó este lunes el jefe de la Administración Militar de la región de Odesa, Oleg Kiper, en su cuenta de Telegram.

"Hay un impacto de misil en el centro de la ciudad y en una construcción industrial que ya no se utilizaba", escribió Kiper junto a una serie de fotos de los destrozos causados. Varias viviendas y el Museo Nacional de Historia de Odesa, construido hace más de 120 años, también sufrieron daños en el ataque.

Los drones lanzados contra infraestructura portuaria, añadió el funcionario ucraniano, dañaron o destruyeron un almacén, equipamiento para descargar mercancía y vehículos cargados de grano.

Según Kiper, que no dio el número total de drones -"de varios tipos"- lanzados por Rusia contra Odesa, 15 aparatos no tripulados fueron derribados en la región por las defensas aéreas de Ucrania.

‼️ Odesa under massive missile and drone attack tonight. 8 people reported injured. Civilian and industrial infrastructure damaged. pic.twitter.com/ytonGzyskI