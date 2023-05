Zelenski tras reunirse con el papa: "No necesitamos mediadores entre Ucrania y el agresor"

El papa Francisco subrayó hoy al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, la "urgente" necesidad de "gestos humanos" hacia "las víctimas inocentes del conflicto", mientras el mandatario destacó que la guerra es en su país y el plan de paz "debe ser ucraniano" .

El papa y Zelenski se reunieron este sábado durante 40 minutos en el Vaticano, un esperado encuentro después de que el pontífice revelase que está en marcha una misión de paz en Ucrania, de la que aún no se conocen los detalles, aunque sus posturas, cercanas en el terreno humanitario, se mostraron alejadas de la negociación política.

"Para mí fue un honor encontrarme con Su Santidad, pero él conoce mi posición, la guerra está en Ucrania y el plan debe ser ucraniano. Estamos muy interesados ​​en involucrar al Vaticano en nuestra fórmula de paz", dijo Zelenski tras el encuentro.

I met with Pope Francis @Pontifex.

I'm grateful for his personal attention to the tragedy of millions of Ukrainians. I spoke about tens of thousands of deported 🇺🇦 children. We must make every effort to return them home.

In addition, I asked to condemn 🇷🇺 crimes in Ukraine.…