Europa aportará 195 mil millones de pesos para que Chile desarrolle el hidrógeno verde

El Mandatario Gabriel Boric y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron este miércoles la concesión de un fondo europeo de casi 225 millones de euros (unos 243 millones de dólares) para promover el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y, a la vez, satisfacer la demanda europea de importación de esta energía renovable.

"Hemos dado un paso más en el camino importante en la cooperación y el multilateralismo entre la Unión Europea (UE) y Chile mediante la firma de dos instrumentos que impulsan la industria del hidrógeno verde en nuestro país, cuyo desarrollo va a aportar una mejor calidad de vida a las y los chilenos", dijo el Presidente Boric.

Por su parte, Von der Leyen apuntó que la UE, cuarto socio comercial y principal inversor de Chile, ha decidido para el año 2030 "no solo producir hidrógeno verde, sino importar 10 millones de dólares por año".

"Necesitamos colaboradores y amigos productores", señaló la líder europea, que visitó por primera vez Chile en el marco de su gira latinoamericana.

La ventajosa posición geográfica, las condiciones climatológicas y una competitiva producción de energía solar y eólica necesaria para obtener el hidrógeno verde sitúan a Chile como uno de los líderes en el mercado del llamado "combustible del futuro".

La mayor parte de los recursos que recibirá Chile procederán del "Fondo Team Europe de Hidrógeno Renovable en Chile" que combina una subvención de 16,5 millones de euros de Instrumento para Inversiones en América Latina, 100 millones de euros en créditos por parte del Banco Europeo de Inversiones y otros 100 por parte del Banco de Desarrollo Alemán (KfW), y será gestionado por la Corporación chilena de Fomento de la Producción (CORFO).

"El mercado del hidrógeno verde es 'sky rocketing', tiene tremendas potenciales y Chile es uno de los países mejor posicionados para tomar el liderazgo", indicó Boric, que aplaudió que sus socios europeos "reconozcan este liderazgo" y apoyen al país en su plan para transformarse en "los productores de hidrógeno verde más competitivos del planeta de cara al 2030".

Asimismo, Von der Leyen resaltó que "hablamos en detalle las dificultades que enfrentan los accesos al mercado eléctrico, es muy importante que estas empresas de energía renovable tengan una cancha pareja para poder incorporarse, esperamos los siguientes pasos que surjan para que las inversiones tengan acá la fiabilidad de un marco justo, condiciones de trabajo justas, pero estoy positiva en que vamos a encontrar una solución para esto".

Chile has committed to carbon neutrality by 2050.



Europe is your partner in this.



Today we are launching a Green Hydrogen Fund, with over €200 million from #GlobalGateway.⁰

The development of this strategic industry will create good jobs in Chile, and boost exports towards… pic.twitter.com/N4ohorzS7G