UE aprobó usar los beneficios de activos rusos congelados para la defensa de Ucrania

Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este martes utilizar los beneficios generados por los activos rusos inmovilizados por las sanciones a Moscú a raíz de su invasión de Ucrania para financiar ayudas a Kiev, sobre todo en defensa.

El acuerdo -avalado por los Veintisiete- prevé que el 90% de estos beneficios extraordinarios se destinen al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, por el que la UE cofinancia el envío de armas y ayuda militar a Ucrania, y el restante 10% a ayudas para la recuperación del país a través de diferentes programas del presupuesto comunitario.

En la UE hay más de 200.000 millones de dólares en activos y reservas del Banco Central Ruso inmovilizados por las sanciones, de los cuales unos 192.000 millones están depositados en la belga Euroclear, un depositario central de valores.

La reinversión de los intereses de estos activos, a la que están obligadas estas entidades, genera unos beneficios extraordinarios que ascenderán a entre 2.500 millones y 3.000 millones de dólares anuales en el caso de la UE, que desde febrero obliga a que los depositarios centrales de valores separen estos réditos del resto de sus beneficios.

Bélgica, como país sede de Euroclear, cobra impuesto de sociedades sobre estos beneficios que asciende a un 25% de los mismos, por lo que las normas acordadas este martes se aplicarán al monto restante.

No obstante, Bélgica destina a ayudas a Ucrania lo que recauda con este impuesto, que en 2024 ascenderá a 1.700 millones de dólares, según el país.

Por su parte, los depositarios de valores como Euroclear podrán retener de modo provisional un 10% de estos beneficios para cumplir con los requisitos de capital obligatorio en vista del impacto financiero de la guerra en Ucrania sobre sus activos, según precisó en un comunicado el Consejo de la UE (los Estados miembros).

Las normas se aplicarán a los depositarios centrales de valores que tengan más de un millón de dólares en activos soberanos y reservas rusas inmovilizados, que tendrán que contribuir los correspondientes beneficios netos acumulados desde el 15 de febrero de 2024, momento en que se les obligó a separar estos réditos extraordinarios del resto de beneficios.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acogió con satisfacción esta decisión de los Veintisiete tomada sobre la base de una propuesta suya y abogó por su rápida implementación.

"Acojo con especial satisfacción la importante y urgente decisión del Consejo de utilizar para Ucrania los ingresos extraordinarios procedentes de los activos inmovilizados rusos. Sobre la base de mis propuestas, el 90% se destinará a asistencia militar a través del Fondo Europeo de Paz. Necesitamos avanzar inmediatamente con la implementación", urgió Borrell.

