Dominique Pelicot no recurrirá su sentencia, pero habrá un nuevo juicio en apelación

Dominique Pelicot, condenado a la pena máxima de 20 años de cárcel por haber violado durante una decena de años a la que era su mujer bajo los efectos de somníferos y de haberla ofrecido a decenas de hombres para que abusaran de ella, no recurrirá su sentencia, aunque haya un nuevo juicio porque otros condenados si han apelado.

Béatrice Zavarro, la abogada de quien se llevó la sentencia más dura en el proceso finalizado el pasado día 19 en el Tribunal de lo Criminal de Aviñón, anunció este lunes que su cliente renuncia a presentar un recurso contra su condena, en declaraciones a la emisora France Info.

"Hay que pasar página y considerar este capítulo cerrado", señaló Zavarro, que lo justificó señalando que ese recurso supondría "nuevos enfrentamientos para su esposa", Gisèle Pelicot.

La abogada insistió en que para su cliente Gisèle Pelicot "no es una adversaria, nunca ha sido una adversaria", y avanzó que ahora va a centrarse en intentar acondicionar la ejecución de la pena, a que se tenga en cuenta su edad y su estado de salud.

Los jueces condenaron a Dominique Pelicot a 20 años de cárcel y a que al menos dos tercios de ese tiempo lo pase entre rejas antes de poder solicitar beneficios penitenciarios como una liberación condicional.

El hecho de que Dominique Pelicot no recurra no significa que no tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo, ya que la Fiscalía podría plantear un recurso general, que le implicaría.

Lo que ya es seguro es que habrá un nuevo juicio, ya que al menos 17 de los otros 50 acusados han anunciado que tienen intención de recurrir sus sentencias y hay tiempo hasta la próxima medianoche para que otros se sumen.

Por parte de Gisèle Pelicot, un día después de que se hiciera pública la sentencia, su abogado Stéphane Babonneau dijo que no tenía miedo a un nuevo proceso y que lo afrontaría.