Candidata francesa y la segunda vuelta legislativa: "La situación está muy tensa"

Eléonore Caroit, exdiputada -independiente de centro- de Franceses de América Latina y del Caribe y candidata a reelección por un espacio en la Asamblea Nacional, afirmó en Cooperativa que, a días de la segunda vuelta legislativa, la situación política del país "está muy tensa".

En conversación con Lo Que Queda del Día, la candidata explicó que "en las últimas 24 horas ha habido una serie de incidentes que son extremadamente graves", que dijo "condenar con mucha fuerza".

Contó que "varios candidatos políticos estaban simplemente pegando afiches electorales -algo muy normal en Francia, lo hace uno mismo- y les pegaron de manera bien violenta, (por lo que) algunos militantes y candidatos terminaron en el hospital".

"Vemos que esa forma de violencia, esa forma de radicalidad que se ha estado fomentado en los últimos años es algo que va a tener que contenerse de una manera u otra, y la manera (de hacerlo) es lograr elegir a diputados moderados, que volvamos a una forma de diálogo, dejemos de estar en una forma de pelea permanente y volvamos a una política mucho más responsable, para que los franceses sigan ese movimiento y dejen esa forma de polarización y radicalidad", manifestó Caroit.

