"¿Creen que disfruto haciendo esta reforma? No (es así)", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, en una entrevista televisiva en la que justificó su polémica decisión de retrasar en dos años la edad mínima de jubilación por decreto, "bypasseando" a la Asamblea Nacional. El mandatario dijo que optó por "no hacer lo mismo que muchos otros antes: esconder el polvo bajo la alfombra", pues esta medida "es necesaria" para que el sistema de pensiones no colapse. Ya se encuentra desequilibrado "y, cuanto más esperemos, más empeorará", remarcó. "Les digo a los franceses: no disfruto haciendo esto, hubiera preferido no hacerlo, pero es por sentido de responsabilidad (...) Elijo el interés general del país", añadió, en alusión a las masivas y violentas protestas sociales de los últimos días.

LEER ARTICULO COMPLETO