Al menos seis guaguas murieron al incendiarse hospital infantil de Nueva Delhi

Al menos seis bebés murieron y uno se encuentra en estado crítico tras un incendio en un hospital infantil de Nueva Delhi, después que las llamas se desatasen cerca de la medianoche del sábado, informaron este domingo fuentes oficiales.

"Doce de los recién nacidos fueron rescatados pero, desafortunadamente, seis de ellos murieron por asfixia, un niño más está en estado crítico", informó a la agencia de noticias india ANI la mañana del domingo el ministro de Salud del la capital india, Saurabh Bharadwaj.

El suceso tuvo lugar en el un hospital infantil Baby Care Hospital, en Vivek Vihar, un barrio del este de la ciudad.

De acuerdo con medios locales, cinco niños se encuentran en hospitales recibiendo atención médica.

#WATCH | Delhi: Morning visuals from a newborn Baby Care Hospital in Vivek Vihar where a massive fire broke out last night claiming the lives of 6 newborn babies.



One newborn baby is on the ventilator and 5 others are admitted to a hospital. pic.twitter.com/cLvIUWIx9e