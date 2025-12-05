La mayor aerolínea de la India ha cancelado más de 1.000 vuelos en cuatro días

La mayor aerolínea de la India, IndiGo, ha cancelado cerca de un millar de vuelos desde el lunes, dejando a miles de pasajeros varados en todo el país en el cuarto día de una crisis de escasez de pilotos provocada por la falta de ajustes en la planificación de su plantilla para adaptarse a una nueva regulación gubernamental que limita el tiempo de servicio de los aviadores.

La situación ha golpeado especialmente a los vuelos domésticos, con los aeropuertos de Nueva Delhi, Bombay, Hyderabad y Bangalore —entre los más concurridos del país— como los más afectados.

El aeropuerto de Nueva Delhi avisó este viernes en su cuenta de X de que todos los vuelos de IndiGo quedaban cancelados hasta medianoche.

"Estuve 12 horas en el aeropuerto de Bangalore atrapado, el avión estaba en el 'finger' pero no tenía piloto", contó a EFE un viajero español que se disponía a viajar a Goa, un estado costero del sur de la India.

"Viajaba con IndiGo este viernes por la mañana y al despertarme vi que mi vuelo estaba cancelado. De momento nadie nos dice nada sobre la devolución del dinero", explicó a EFE una pasajera que salía desde el aeropuerto de la capital india hacia Jaisalmer, una ciudad situada en el norte del país asiático.

"Me voy ya de la India después de un año viviendo aquí y quería hacer un último viaje con mis amigas, pero no sé si será posible, porque los vuelos de otras compañías están agotados", añadió.

Revés de nueva regulación

Ante el caos generado en los principales aeropuertos del país, la Dirección General de Aviación de la India (DGCA), que había impuesto la norma que prohibía sustituir el descanso semanal de los pilotos por días de licencia, ha concedido ahora una exención temporal.

En un comunicado emitido este viernes, el organismo explicó que la medida respondía a la necesidad urgente de estabilizar las operaciones aéreas. "En vista de las interrupciones operativas y de las representaciones recibidas de varias aerolíneas, la instrucción de que ninguna licencia podrá sustituir el descanso semanal queda retirada con efecto inmediato", indicó la DGCA.

Horas después, la aerolínea se pronunció también en un comunicado, pidiendo disculpas a los pasajeros y reconociendo que en estos últimos días han sufrido una grave crisis operativa. Señaló que muchos clientes vieron sus viajes cancelados y que numerosos pasajeros permanecieron en los aeropuertos con largas esperas y escasa información.

Además, advirtió de que "hoy se registrará el mayor número de cancelaciones, ya que están realizando todos los esfuerzos necesarios para reiniciar sus sistemas y horarios, con una mejora progresiva a partir de mañana".

La aerolínea IndiGo, que controla más del 60% del mercado interno de la India, atraviesa una grave crisis operativa debido a la falta de tripulación necesaria para cumplir las nuevas normas de la Dirección General de Aviación de la India (DGCA) sobre el tiempo de servicio de los pilotos, las horas de vuelo, los aterrizajes nocturnos y el descanso mínimo obligatorio.

Las normas revisadas de Limitaciones del Tiempo de Servicio de Vuelo (FDTL), notificadas el 31 de mayo del año pasado, fijan límites estrictos sobre horas de vuelo, turnos de trabajo, aterrizajes nocturnos y descansos mínimos obligatorios para evitar la fatiga de los pilotos. Aunque inicialmente debían cumplirse desde junio de 2024, su implementación se retrasó y debía completarse este noviembre.