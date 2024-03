Irán condenó a casi cuatro años de cárcel al autor del himno de las masivas protestas

El cantante Shervin Hajipour anunció este viernes que fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por "propaganda contra el sistema e incitación a los disturbios" por su canción "Baraye" (Para), que se convirtió en el himno de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022 en Irán.

"El acusado ha sido condenado a tres años de prisión por hacer propaganda contra el sistema y a otros ocho meses de cárcel por incitar a provocar disturbios con el fin de atentar contra la seguridad del país", dice la sentencia que ha compartido el artista en la red social Instagram.

Hajipour no concretó cuándo fue sentenciado y su anuncio coincide con la celebración de elecciones al Parlamento iraní, que se producen en medio de una gran indiferencia ciudadana en gran parte por la represión de las protestas que provocó la muerte de Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.

Renowned singer Shervin Hajipour has been handed a three-year, eight-month prison sentence and additional penalties by the Revolutionary Court.#Iran #ShervinHajipour



For details, refer to HRANA's report:https://t.co/XVYClcAT1K pic.twitter.com/qCwSxnIJTP