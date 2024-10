Israel inició "ataques precisos" contra objetivos militares en Irán

Israel anunció la madrugada local del sábado (noche de Chile) que está llevando a cabo "ataques precisos" contra objetivos militares en Irán, después de semanas de espera tras al promesa de responder al ataque con más de 180 misiles que el régimen de los ayatolás lanzó el pasado 1 de octubre contra el Estado hebreo.

"En respuesta a meses de ataques continuos del régimen de Irán contra el Estado de Israel, en este momento las Fuerzas de Defensa de Israel están llevando a cabo ataques precisos contra objetivos militares en Irán", confirmó un comunicado del portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel – right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.



Tras el asesinato del máximo líder de Hizbulá, Hasán Nasrallah, en un ataque israelí en Beirut el pasado 27 de noviembre, con otros 17 cabecillas del grupo satélite de Irán y el inicio de la incursión terrestre de las tropas israelíes en el sur de Líbano, Irán lanzó un ataque de gran envergadura contra Israel el 1 de octubre.

"El régimen de Irán y sus aliados en la región han estado atacando implacablemente a Israel desde el 7 de octubre, en siete frentes, incluidos ataques directos desde suelo iraní", apuntó Hagari, quien insistió en el "derecho y deber de responder".

La Oficina del Primer Ministro difundió una imagen de Benjamín Netanyahu en la sede de mando de la base militar de Kyria, siguiendo el ataque contra Irán, su mayor enemigo al que acusa desde hace años de crear en la región decenas de grupos satélites para conspirar contra Israel, como Hamás, la Yihad Islámica o Hizbulá.

FUERTES EXPLOSIONES EN TEHERÁN

Medios iraníes informaron este sábado de que se han producido "fuertes explosiones" en Teherán al tiempo que el Ejército israelí anunció que ha atacado objetivos militares en Irán.

"En la madrugada del sábado se escucharon varias explosiones en Teherán, la capital de Irán. La causa de los ruidos aún no se conoce", indicó la agencia Mehr.

"Se desconoce la causa de los sonidos", añadió.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó también del "sonido de explosiones" en la capital, pero afirmó que no se han avistado ni misiles ni aviones de combate en el cielo de Teherán.

La televisión estatal atribuyó los "ruidos" al sistema de defensa aérea.

AMENAZA CUMPLIDA

El propio ministro de Defensa, Yoav Gallant, avanzó el miércoles que el ataque a Irán "sería pronto" y Netanyahu juró el pasado sábado castigar a "los agentes iraníes que intentaron asesinarlo", después de que un dron lanzado desde Líbano por Hizbulá impactara en su residencia privada de Cesárea, en el centro de Israel.

"Nuestras capacidades defensivas y ofensivas están plenamente movilizadas. Haremos todo lo necesario para defender al Estado de Israel y al pueblo de Israel", subrayó Hagari en un vídeocomunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Irán ya lanzó un ataque anterior contra Israel el pasado 13 de abril, en medio de las hostilidades regionales y después de que varios miembros de la Guardia Revolucionaria murieran en un ataque atribuido a Israel contra la embajada iraní de Damasco; al que Israel también respondió de forma limitada.

Tras el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, el pasado 31 de julio en otro ataque atribuido a Israel en Teherán, el régimen persa también prometió represalias pero la diplomacia internacional logró frenar la respuesta, que sí vino con un ataque de unos 300 cohetes y misiles por parte de Hizbulá el 25 de agosto, que vengó también el asesinato de su jefe militar y jefe militar, Fuad Sukr, en Beirut horas antes que el de Haniyeh.