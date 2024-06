Bullying al ministro de Cultura italiano por error histórico sobre Galileo y Colón

El ministro de cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, recibió este lunes duras críticas de la oposición tras asegurar que Cristóbal Colón "no pensó en descubrir un nuevo continente, sino que quiso llegar a las Indias circunnavegando la Tierra basándose en las teorías de Galileo Galilei".

La afirmación del ministro durante un evento en Taormina, el domingo, no tuvo en cuenta las fechas históricas, dado que Cristóbal Colón desembarcó en América en 1492 y Galileo Galilei, padre de la astronomía moderna, nació 72 años más tarde, en 1564, y murió en 1642.

"Sanguiliano debe dejar su puesto por ser manifiestamente incapaz", dijo el diputado del Partido Demócrata (PD) Roberto Morassut.

El ministro "no puede dirigir las políticas culturales del Gobierno. Dondequiera que vaya irá acompañado de ironías y risas. Y esto no es posible para Italia", añadió el político progresista.

Sangiuliano deve lasciare il suo posto per manifesta inadeguatezza. Non può dirigere le politiche culturali del Governo. Dovunque andrà sarà accompagnato da ironie e risate. E questo non è possibile per l’Italia.