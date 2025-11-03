Chile se convirtió en pieza clave para el suministro de avellanas para Ferrero

La compañía italiana Ferrero, fabricante de dulces como la Nutella y marcas como Kinder, aseguró el suministro de sus productos, pese a la escasez de avellanas turcas, gracias a las de otros países como Chile o Estados Unidos.

La multinacional había suspendido la compra de avellanas en Turquía por desplome de producción y parásitos, según algunos medios.

No obstante, Ferrero explicó en un comunicado remitido a la agencia de noticias EFE que su modelo de abastecimiento multiorigen "permite un suministro constante" durante todo el año.

"Esta diversificación contribuye a fortalecer la resiliencia frente a las fluctuaciones del mercado y del clima, en beneficio tanto de los productores como de los consumidores", alegó.

El mercado global de avellanas y la visión de Ferrero

Asimismo, la empresa sigue considerando a Turquía como "el centro" de su cadena de suministro y revalidó su compromiso comercial con ese país "a largo plazo".

"El mercado de avellanas es complejo, requiere inversiones, abastecimientos diversificados y prácticas responsables para garantizar calidad, resiliencia y crecimiento sostenible", cuestionó.

Por ello, para evitar problemas de suministro como el actual, la empresa "ha construido una cadena de suministro diversificada" que "garantiza el acceso a avellanas de alta calidad a largo plazo".

Chile, un socio clave en la cadena de suministro

Para adquirir este fruto, con el que produce cremas tan populares como la Nutella, Ferrero cuenta con avellanas cultivadas en Chile, entre otros países.

En su reciente visita oficial a Italia, el Presidente Gartiel Boric celebró la relación comercial con Italia, destacando a Ferrero y Agrichile.

Ferrero fue fundada en 1946 en la localidad piamontesa de Alba y actualmente es una de las mayores empresas dulcieras del mundo, con más de 57.000 empleados y presente en más de 170 países con marcas icónicas como Nutella, Kinder o los bombones Ferrero Rocher.