General italiano homófobo y racista fue nombrado para alto cargo

El general italiano Roberto Vannacci, que fue sancionado tras publicar un polémico libro con opiniones homófobas y racistas, ha sido nombrado jefe del Estado Mayor del Comando de las Fuerzas Operativas Terrestres/Comando Operativo del Ejército, cargo que asumirá en los próximos días.

Vannacci, que había sido relevado por el mando del Instituto Geográfico Militar después de que la publicación del libro generase una enorme polémica, formará parte del personal del Jefe del Estado Mayor del ejército para las cuestiones relacionadas con la generación de fuerzas para operaciones, entrenamiento, preparación y simulación de las unidades operativas.

"Es un cargo muy prestigioso que asumo y seguiré desempeñando con la pasión de siempre, acorde con mi experiencia, nunca he tenido ninguna duda de que no he cometido faltas disciplinarias o quebrantado códigos militares", dijo a los medios locales el propio Vannacci, que se mostró muy satisfecho.

Vannaci, un laureado general de 55 años, antiguo jefe de los paracaidistas de la Brigada Folgore, publicó el pasado agosto "Il mondo al contrario" ("El mundo al revés" en español), un libro autoeditado en el que arremete contra los homosexuales, las feministas, los inmigrantes y los activistas climáticos, entre otros.

Sostiene, por ejemplo, que los homosexuales "no son normales" y que los rasgos de la jugadora italiana de voleibol Paola Enogu "no representan la italianidad", dado que es negra y de orígenes africanos, según los extractos publicados por la prensa.

GOBIERNO DESCARTA ASCENSO

Su libro, el más vendido en la sección de ensayos de Amazon durante días, le costó la destitución como responsable del Instituto Geográfico Militar; y el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, muy cercano a la primera ministra Giorgia Meloni, tachó sus escritos de "desvaríos" y anunció que el Estado Mayor del Ejército abriría un expediente disciplinar.

"Después de nuestra reunión, el ministro Crosetto también dejó claro que yo tendría un nuevo cargo", aseguró este domingo Vannacci.

Hoy, nada más hacerse público el nombramiento, fuentes de Defensa aseguraron que "no se trata de un ascenso", que su papel "no comporta relaciones con otras instituciones" y que "no tendrá autonomía directa para tomar decisiones".

Aún así, la decisión ha sido criticada por la oposición y Riccardo Magi, líder de Más Europa, la calificó de "vergonzosa", mientras que el vicepresidente Matto Salvini, que siempre apoyó al general, felicitó a Vannacci, "leal y valiente servidor de Italia y de los italianos".