Sobrevivientes de Hiroshima consideran insuficiente la visita de los líderes del G7

Los sobrevivientes del bombardeo atómico de Hiroshima, conocidos en Japón como "hibakusha", consideran que la visita de este viernes de los líderes del G7 al Museo y Parque de la Paz de aquella ciudad "no es suficiente".

"Hemos pedido que conocieran a varios sobrevivientes y que escuchen no sólo sus historias, sino también sus opiniones. El acto de hoy no ha sido suficiente", señaló el "hibakusha" Satoshi Tanaka y miembro de una importante organización de este colectivo durante una rueda de prensa organizada por asociaciones civiles.

Los sobrevivientes se quejaron también de que los líderes del Grupo de los Siete visitaron el Museo de la Bomba Atómica durante sólo 30 minutos, una visita que también incluyó una reunión con la "hibakusha" Keiko Ogura.

El gobierno japonés no ha hecho público los objetos o paneles a los que han tenido acceso los mandatarios, ni tampoco el contenido de la conversación con Ogura, por lo que las víctimas del bombardeo atómico consideran que "esto es muy extraño" y reclaman también mayor transparencia.

"Nos dijeron que pasarían en este espacio unas dos horas, pero estoy muy decepcionado de que el tiempo se haya desperdiciado con formalismos como las fotos o el recibimiento del primer ministro", añadió el "hibakusha" Kunihiko Sakuma.

Las declaraciones de los sobrevivientes se producen después de que los líderes del G7 acudieran este viernes al Museo y Parque de la Paz de Hiroshima (oeste de Japón), en una visita histórica dirigida a escenificar un fuerte mensaje simbólico en contra de las armas nucleares.

Los mandatarios de Japón, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos participaron en esta visita antes del comienzo formal de la 49 cumbre del Grupo de los Siete, que se celebra desde este viernes hasta el 21 de mayo en la ciudad nipona, la primera en ser atacada con un arma nuclear en 1945.

May 19: PM Kishida welcomed G7 Members at Peace Memorial Park, offering flowers at the Cenotaph for Atomic Bomb Victims.



5月19日、平和記念公園にてG7メンバーを迎え、慰霊碑で献花をしました。#G7 #G7JPN #G7Hiroshima #G7HiroshimaSummit #G7広島サミット

👉https://t.co/225wXcs9Vk pic.twitter.com/WtXnSRpsqQ