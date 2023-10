El analista Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la U. Finis Terrae, estimó que la inminente incursión terrestre de Israel en la franja de Gaza "va a tener características de guerra urbana". Debido al estrecho territorio, los edificios derrumbados por bombardeos israelíes y las redes de túneles de Hamás, será "una operación compleja y de lento avance", explicó en El Diario de Cooperativa. Con todo, afirmó que "es imposible que el Gobierno de (Benjamín) Netanyahu no responda de manera contundente", puesto que "su posición está muy debilitada y no se descarta que renuncie" post conflicto. Israel desmintió un acuerdo para un alto al fuego o permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza "a cambio de la salida de extranjeros": a juicio de Rojas, para Netanyahu "la posibilidad de negociar no parece una opción"; mientras que para Hamás "los rehenes juegan un rol de escudo humano, más que de moneda de cambio para la liberación de combatientes" presos en Israel.

