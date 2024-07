Biden buscará terminar con la guerra de Gaza en lo que le queda de mandato

Joe Biden dijo este miércoles en un discurso televisado -su primer mensaje a la nación tras la renuncia a su candidatura por la reelección- que seguirá trabajará para acabar con la guerra en Gaza en los seis meses que le quedan en la Casa Blanca.

"Voy a seguir trabajando para poner fin a la guerra en Gaza, llevar a casa a todos los rehenes y traer paz y seguridad al Medio Oriente, y poner fin a esta guerra", dijo el mandatario en su alocución.

Biden destacó que es el primer presidente de este siglo que puede decir que Estados Unidos no está en guerra en ninguna parte del mundo, y que su compromiso seguirá siendo mantener al país fuerte.

También prometió seguir "reuniendo a una coalición de naciones para impedir" que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, "se apodere de Ucrania", y trabajar "día y noche" para que vuelvan al país "los estadounidenses que están detenidos injustamente en todo el mundo".

Biden se reunirá este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que está de visita en Estados Unidos y cuyo viaje oficial generó el martes y este miércoles protestas propalestinas en Washington.

Aunque Estados Unidos es el principal socio y proveedor de armas de Israel, las relaciones bilaterales no atraviesan su mejor momento debido al manejo de la guerra contra el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza.

Biden ha reprochado a Netanyahu la dureza de su ofensiva militar, que suma ya casi 39 mil muertos, 90 mil heridos y 1,9 millones de desplazados desde el 7 de octubre.

Biden profundizó además, en su alocución, en las razones que lo llevaron a poner fin a su campaña de reelección.

"Creo que mi historial como presidente, mi liderazgo en el mundo y mi visión para el futuro de Estados Unidos; todo justificaría un segundo mandato, pero nada puede interponerse en el camino de salvar nuestra democracia. Eso incluye la ambición personal", dijo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

