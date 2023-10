Biden urgió a Netanyahu a permitir el aumento de ayuda humanitaria a Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a permitir la entrada inmediata de más ayuda humanitaria a Gaza y reiteró que debe cumplir con el derecho internacional, que "prioriza la protección de los civiles", informó en un comunicado la Casa Blanca.

Biden mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu este domingo en la que le reiteró que Israel tiene "todo el derecho" a defender a sus ciudadanos del terrorismo, pero debe de tener en cuenta a los civiles de la Franja.

Y subrayó "la necesidad de aumentar de manera inmediata y significativa el flujo de asistencia humanitaria" a Gaza.

En la llamada, ambos líderes discutieron los últimos acontecimientos en Gaza y quedaron en mantener la comunicación de forma periódica. Biden y Netanyahu también hablaron de los esfuerzos para localizar y asegurar la liberación de los rehenes, incluidos los ciudadanos estadounidenses que siguen desaparecidos y que podrían estar siendo retenidos por Hamás.

Earlier I spoke with Prime Minister Netanyahu about the developments in Gaza — we discussed efforts to secure the release of hostages and help Americans in Gaza leave safely, and I underscored the need to immediately and significantly increase the flow of humanitarian assistance…