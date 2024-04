Ejército de EEUU construye un muelle para entregar ayuda en Gaza

El Ejército de Estados Unidos comenzó a construir este jueves un muelle frente a la costa de Gaza, que establecerá un corredor marítimo para llevar ayuda humanitaria al enclave, infraestructura que podría estar lista en mayo, según el Pentágono.

"Los buques militares estadounidenses, incluido el USNS Benavidez, comenzaron a construir las etapas iniciales del muelle", dijo en una rueda de prensa el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryde.

El general señaló que el Pentágono es consciente del "gran interés en este importante esfuerzo", razón por la que se proporcionará "mucha más información" mientras se avanza en la construcción del muelle, en la que trabaja "la comunidad internacional".

El departamento estimó que, cuando el muelle este operativo, podría proporcionar hasta 2 millones de comidas por día a Gaza.

Así está previsto que se vea la infraestructura. (Fuente: @DeptofDefense en X)

Por su parte, un alto funcionario militar estadounidense dijo que EEUU está "en camino de comenzar la entrega de asistencia humanitaria a Gaza desde el mar a principios de mayo".

"Este flujo adicional del mar representa un aumento significativo de la ayuda para salvar vidas", manifestó el efectivo.

Los cientos de soldados y marineros estadounidenses que construirán el muelle vivirán y dormirán a bordo del buque naval británico Cardigan Bay, que estará ubicado a millas de la costa, dijo el funcionario.

