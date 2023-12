El secretario de Defensa de EE.UU. llegó a Israel para reafirmar el apoyo en la guerra

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, volvió este lunes a Israel -en el marco de una gira que lo llevará también a Catar y Baréin- para reafirmar el apoyo de Washington al Ejército israelí en la guerra de Gaza.

El Pentágono indicó en un comunicado que Austin también visitará el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, que se encuentra en el Mediterráneo oriental, cerca de Israel, que fue movilizado al inicio del conflicto.

Austin destacará en Israel el apoyo inquebrantable de su país en la guerra con Hamás, de acuerdo con la ley humanitaria internacional, pero también abordará los pasos que Israel está tomando para mitigar el daño civil en su ofensiva en la Franja de Gaza.

El presidente Joe Biden había afirmado que quiere que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se centre en "cómo salvar las vidas civiles": "No que dejen de ir por Hamás, sino que tengan más cuidado", dijo a la prensa.

Wheels down in Tel Aviv. I’ll meet w/ @yoavgallant , @IsraeliPM & War Cabinet to reiterate America’s ironclad commitment to Israel, discuss IDF ops to dismantle Hamas, & underscore the need to protect civilians from harm & enable the flow of humanitarian aid into Gaza. pic.twitter.com/hbsO7MLu7K

Austin también prevé hablar con el liderazgo militar israelí cuáles serán los próximos pasos en el conflicto tras un eventual cese de las operaciones de alta intensidad sobre el terreno y los ataques aéreos..

Desde Washington se recuerda que aunque la decisión de cómo actuar recae en Israel, Austin está interesado en aprender más sobre sus planes de futuro.

Austin visitó Israel por última vez a mediados de octubre, apenas días después del ataque de Hamás, que provocó más de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados que fueron llevados a Gaza.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, denunció este lunes la "espantosa falta de distinción" en la operación militar contra Hamás en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de "demasiados civiles", por lo que insistió en que es necesaria una "pausa humanitaria".

"En Gaza han muerto demasiados civiles, como han señalado, entre otros, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido", afirmó Borrell en un mensaje en la red social X.

Los países de la Unión Europea se muestran divididos sobre la petición de un alto el fuego y por el momento solo se han puesto de acuerdo en la necesidad de que haya pausas humanitarias.

Far too many civilians have been killed in Gaza, as pointed out among others also by the French, German and UK Foreign Ministers.



Certainly, we are witnessing an appalling lack of distinction in Israel's military operation in Gaza.