España, Irlanda y Noruega formalizaron el reconocimiento de Palestina entre criticas y elogios

Los gobiernos de España, Irlanda y Noruega hicieron este martes oficial el reconocimiento de Palestina como Estado, una decisión diplomática conjunta que Israel consideró equivalente a complicidad en incitar al genocidio judío y las autoridades palestinas elogiaron.

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, acusó este martes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de ser "cómplice de incitar al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra" en un mensaje en la red social X, poco después de que se formalizara el reconocimiento anunciado la semana pasada por los tres gobiernos europeos.

Por el contrario, para el presidente palestino, Mahmud Abás, la decisión de España, Irlanda y Noruega es "valiente" y muestra un "consenso internacional" para poner fin a la guerra ente Israel y Hamás en Gaza, que ha causado ya más de 35.000 muertos e importantes daños en la infraestructura de ese territorio palestino.

"La Presidencia palestina da la bienvenida a las valientes y audaces posiciones políticas europeas, especialmente las adoptadas por España, Irlanda y Noruega que reconocieron al Estado de Palestina", dijo hoy Abás en un comunicado oficial.

Abás agradeció también que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, dijera el domingo que la solución de los dos Estados "no es una concesión dolorosa" ni una amenaza a la seguridad de Israel, sino "la única garantía a largo plazo" para su seguridad y prosperidad.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró este martes que su país, Irlanda y Noruega responderán de manera conjunta a las "provocaciones" de Israel por haber reconocido a Palestina como Estado.

Albares calificó de bulos "infames" y "deleznables" los mensajes en redes sociales del ministro de Exteriores israelí y aseguró que la respuesta será "coordinada, serena y firme" en el momento en que los tres países consideren.

La respuesta llegará "en el momento adecuado", no cuando "a ellos les interesa", recalcó.

Poco antes del mensaje de Katz en X, el socialista Sánchez, en una declaración institucional, aseguró que la decisión de reconocer el Estado de Palestina "no va contra nadie" y "menos contra Israel", un país amigo de España con el que pretende mantener las mejores relaciones, pero sí es un "rechazo rotundo" al movimiento islamista Hamás, que controla Gaza y no reconoce la teoría de los dos estados.

Esa es "la única solución posible", recalcó el jefe de Gobierno de España, quien consideró "histórica" la decisión adoptada también por Irlanda y Noruega con el objetivo de "contribuir a la paz" en Oriente Medio y subrayó que es un acto de "justicia" atender las aspiraciones del pueblo palestino.

El Gobierno noruego calificó hoy de "memorable" la entrada en vigor del reconocimiento de Palestina como un Estado independiente y soberano e hizo votos para que las autoridades palestinas continúen con el "complicado" trabajo de hacer reformas y poner el fundamento para gobernar "tanto Cisjordania como Gaza después de un alto el fuego".

El ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, señaló en un comunicado que es "lamentable que el Gobierno israelí no muestre signos de comprometerse de forma constructiva. La comunidad internacional debe aumentar el apoyo económico y político a Palestina y seguir trabajando por una solución con dos Estados".

Norway’s recognition of #Palestine as a state today represents a milestone in Norwegian-Palestinian relations. ‘It was important to be able to present a formal document to Prime Minister Mohammed Mustafa in person - FM @EspenBarthEide https://t.co/UgxeT8jnQV

En Dublín, el primer ministro irlandés, Simon Harris, aseguró este martes que la Unión Europea (UE) puede hacer "mucho más" para lograr un alto el fuego en Gaza, poco antes de que el Consejo de Ministros de su país formalizase el reconocimiento de Palestina.

"Un número de países han dicho que están valorando hacerlo (el reconocimiento) también y les animo a ello porque debemos generar ahora un impulso que desemboque en la paz y el fin de la violencia", declaró el jefe del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre conservadores, centristas y verdes.

At a meeting of government today Ireland formally recognised the State of Palestine.

The Government recognises Palestine as a sovereign and independent state and agreed to establish full diplomatic relations between Dublin and Ramallah.

Full statement: https://t.co/YpvxXsuKCI pic.twitter.com/ebAyNTVtMD